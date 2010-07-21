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Noel Kurabiyesi

Noel Kurabiyesi
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Sable hamuru için:

1 paket margarin

1 adet yumurtanın sarısı

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

l Aldığı kadar un



Üzeri için:

1'er tatlı kaşığı değişik renklerde gıda boyası

Bir buçuk tatlı kaşığı nişasta

1 çay kaşığı vanilya

3 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay bardağı soğuk su

YAPILIŞI

Sable hamurunu hazırlamak için margarin, yumurta sarısı, pudra şekeri, kabartma tozu ve unu derin bir kapta kulak memesi kıvamını alana dek karıştırın. Daha sonra 15 dakika dinlendirin. Merdane ile açarak kalıp yardımıyla dilediğiniz şekli verin. Hafifçe yağladığınız fırın tepsisine yerleştirin. 120 derecede kurabiyeler kıtırlaşana dek pişirin. Üzeri için nişasta, vanilya ve toz şekeri suya ekleyin. Ağır ateşte koyu pelte kıvamı alana dek pişirin. Kullanacağınız renk miktarı kadar çay tabağı çıkartın. İçine 1'er tatlı kaşığı pelteden ve çay kaşığının ucu ile gıda boyalarından akıtarak karıştırın. Soğuyan kurabiyelerin üzerine fırça ile dilediğiniz biçimde sürün.
2 saat dinlendirerek servis yapın.
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