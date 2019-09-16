Orman Meyveli Rulo Kurabiye Tarifi

Kurabiye hamuru için tereyağı ve tozşekeri bir kaba alıp krema kıvamına gelene dek mikserle çırpın. Üzerine yumurta ve yoğurt ekleyip yeniden çırpın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı birlikte eleyin ve karışıma katıp elinizle yoğurun. Hamurun üzerine nemli bir bez örterek 10 dakika dinlendirin ve ikiye bölün. Bir parçasını düz bir zemine alıp merdane yardımı ile 3-4 mm kalınlığında ve kare şeklinde açın. Tam kare açamadıysanız kenarlarını bir bıçakla keserek düzeltin. Frambuaz, yaban mersini, fındık ve esmer şekerin yarısını hamurun üzerine serpin. Hamuru rulo şeklinde sarın. Uç kısmının açılmasını önlemek için biraz su sürerek yapıştırın. Daha sonra 1.5- 2 cm kalınlığında dilimleyin ve yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Kalan hamur ve iç malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 18-20 dakika pişirin. Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis yapın