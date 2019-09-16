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Orman Meyveli Rulo Kurabiye Tarifi

Çay saatlerinden kahvaltılara hatta ara öğünlere kadar sıkça tercih edilen atıştırmalıklardan olan kurabiyeler, küçük büyük herkes tarafından çok sevilir. Bu çok sevilen lezzetin orman meyveli dolgulu tarifini denemek isterseniz bu tarifi kaçırmayın.
Orman Meyveli Rulo Kurabiye Tarifi
  • 18 Adet
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

200 gram oda sıcaklığında tereyağı



5 çorba kaşığı tozşeker



1 adet yumurta



2 çorba kaşığı yoğurt



3 su bardağı un



1'er paket kabartma tozu ve vanilya İç malzeme için:



1 su bardağı dondurulmuş frambuaz



1 su bardağı yaban mersini



Yarım su bardağı file fındık



2 çorba kaşığı esmerşeker



Üzerine: Pudraşekeri


YAPILIŞI

Kurabiye hamuru için tereyağı ve tozşekeri bir kaba alıp krema kıvamına gelene dek mikserle çırpın. Üzerine yumurta ve yoğurt ekleyip yeniden çırpın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı birlikte eleyin ve karışıma katıp elinizle yoğurun. Hamurun üzerine nemli bir bez örterek 10 dakika dinlendirin ve ikiye bölün. Bir parçasını düz bir zemine alıp merdane yardımı ile 3-4 mm kalınlığında ve kare şeklinde açın. Tam kare açamadıysanız kenarlarını bir bıçakla keserek düzeltin. Frambuaz, yaban mersini, fındık ve esmer şekerin yarısını hamurun üzerine serpin. Hamuru rulo şeklinde sarın. Uç kısmının açılmasını önlemek için biraz su sürerek yapıştırın. Daha sonra 1.5- 2 cm kalınlığında dilimleyin ve yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Kalan hamur ve iç malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 18-20 dakika pişirin. Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis yapın

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