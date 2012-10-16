DETAYLI ARA
Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Papaya Kremalı Bisküvi

Papaya Kremalı Bisküvi

Papaya Kremalı Bisküvi
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet papaya

3 çorba kaşığı fındık ezmesi

4 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

1 paket vanilya

1 adet lime

Yeteri kadar un

1 su bardağı pudra şekeri

YAPILIŞI

Fındık ezmesi, 3 çorba kaşığı tereyağı, vanilya ve rendelenmiş lime kabuğunu iyice harmanlayın. Yeteri kadar un ilave edip, sert bir hamur elde edin. Hamuru iki parçaya ayırıp, rulo yapın. Streç filme sarıp, buzdolabının alt rafında 3-4 saat dinlendirin. Krema için papayaları temizleyip, dilimleyin. Papaya, pudra şekeri ve kalan 1 çorba kaşığı tereyağını blenderden geçirip kenara alın. Buzdolabından çıkardığınız hamuru bisküvi şeklinde dilimleyin. Tepsiye dizdiğiniz bisküvileri önceden ısıtılmış 180 derece fırında, hafif pembeleşene kadar pişirin ve ılınmaya bırakın. Kremayı sıkma torbasına alın. İki bisküvinin arasına ve üstteki bisküvinin üzerine hazırladığınız kremayı sıkın. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN