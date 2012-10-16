Papaya Kremalı Bisküvi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Fındık ezmesi, 3 çorba kaşığı tereyağı, vanilya ve rendelenmiş lime kabuğunu iyice harmanlayın. Yeteri kadar un ilave edip, sert bir hamur elde edin. Hamuru iki parçaya ayırıp, rulo yapın. Streç filme sarıp, buzdolabının alt rafında 3-4 saat dinlendirin. Krema için papayaları temizleyip, dilimleyin. Papaya, pudra şekeri ve kalan 1 çorba kaşığı tereyağını blenderden geçirip kenara alın. Buzdolabından çıkardığınız hamuru bisküvi şeklinde dilimleyin. Tepsiye dizdiğiniz bisküvileri önceden ısıtılmış 180 derece fırında, hafif pembeleşene kadar pişirin ve ılınmaya bırakın. Kremayı sıkma torbasına alın. İki bisküvinin arasına ve üstteki bisküvinin üzerine hazırladığınız kremayı sıkın. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.