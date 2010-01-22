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Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Paris Güzeli

Paris Güzeli

Paris Güzeli
  • 30 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet yumurta

2 çay bardağı toz şeker

125 gram margarin

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Dört buçuk su bardağı un

2 çorba kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Yumurtalardan birinin akını üzerine sürmek için ayırın. Yumurtalarla birlikte oda sıcaklığındaki margarin ve toz şekeri bir kaba alıp yoğurun. Kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyip, yoğurmaya devam edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp avuç içinde yuvarlayın. Önce yumurta akına daha sonra tarçına batırıp yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafif pembeleşinceye kadar pişirin.
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