DETAYLI ARA
Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Pembe Kalpli Kurabiye

Pembe Kalpli Kurabiye

Pembe Kalpli Kurabiye
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg un

Yarım su bardağından bir parmak fazla toz şeker

18 çorba kaşığı margarin

2 adet yumurta

Bir buçuk su bardağı toz badem

1/4 çay kaşığı vanilya

1 tatlı kaşığı kabartma tozu



Glazür malzemesi için:

4 adet yumurtanın akı

1 su bardağından bir parmak eksik pudra şekeri

Yarım limonun suyu

Pembe şeker boyası

YAPILIŞI

Unu, bir kaba eleyin. Şekeri, margarini, yumurtaları, toz bademi, vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyin. Malzemeler özleşene dek yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru merdane ile düz bir zeminde 4 mm kalınlığında açın. Hamurları kalp şeklindeki bir kalıpla kesin. Hafifçe yağlanmış bir fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında 35 dakika pişirin. Bu arada pembe ve beyaz glazür hazırlayın. Yumurta aklarını kar gibi olana dek iyice çırpın. Pudra şekerini sürekli çırparken, ekleyin. Limon suyunu ilave edin. Karışımın yarısına dilediğiniz miktarda pembe şeker boyası ekleyin ve iyice karıştırın. Bisküviler soğuduktan sonra üzerine pembe glazürü sürün. Beyaz glazür ise çok ince uçlu duyu olan bir krema torbasına doldurun (veya kalın, temiz bir poşetin alt köşesini küçücük kesin). Pembe glazür kuruduktan sonra bisküvilerin üzerine beyaz glazür ile çeşitli şekiller yapın. Kuruduktan sonra servise hazırdır.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN