Pembe Kalpli Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Unu, bir kaba eleyin. Şekeri, margarini, yumurtaları, toz bademi, vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyin. Malzemeler özleşene dek yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru merdane ile düz bir zeminde 4 mm kalınlığında açın. Hamurları kalp şeklindeki bir kalıpla kesin. Hafifçe yağlanmış bir fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında 35 dakika pişirin. Bu arada pembe ve beyaz glazür hazırlayın. Yumurta aklarını kar gibi olana dek iyice çırpın. Pudra şekerini sürekli çırparken, ekleyin. Limon suyunu ilave edin. Karışımın yarısına dilediğiniz miktarda pembe şeker boyası ekleyin ve iyice karıştırın. Bisküviler soğuduktan sonra üzerine pembe glazürü sürün. Beyaz glazür ise çok ince uçlu duyu olan bir krema torbasına doldurun (veya kalın, temiz bir poşetin alt köşesini küçücük kesin). Pembe glazür kuruduktan sonra bisküvilerin üzerine beyaz glazür ile çeşitli şekiller yapın. Kuruduktan sonra servise hazırdır.