Pembe Macaron (Pancarlı Sade Kremalı)

Sofra Tarifi

MALZEMELER 2 adet yumurtanın akı



(en az 3-4 saat oda sıcaklığında



üstü açık bekletilmiş)



l Bir fiske tuz



l 100 gram (1 su bardağı)



pudra şekeri (ben pastacı şekeri



olarak bilinen ince şekeri kullandım)



l 50 gram (yarım su bardağı) un



haline getirilmiş badem



l 1 tepeleme çorba kaşığı pancar



(100 gram pancar blenderden



geçirildikten sonra tülbentten



süzülüp kalan posası)



l 65 gram (5 çorba kaşığı) toz şeker







Krema için:



l Yarım paket beyaz krem peynir



l 1 çorba kaşığı bal

YAPILIŞI 1.Öncelikle yumurta aklarını bir fiske tuz ile, bembeyaz olup katılaşıncaya dek çırpın. Yavaş yavaş toz şekeri ilave edin. Bir-iki dakika kadar, iyice karışana dek çırpmaya devam edin.

2.Derin bir kasede, pudra şekeri ve bademi blenderden geçirin. İnce elekten geçirerek derin bir kaseye alın. Pancar posasını ekleyip karıştırın. Hepsi iyice karışınca, yumurta aklarını ilave edip, renk bütünleşir bütünleşmez karıştırmayı bırakın.

3.Sıkma torbasına aktarıp, yuvarlak şekilde yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak sıkın. 1 saat oda sıcaklığında, üstleri dokunduğunuzda elinize yapışmayacak şekilde, iyice kuru hale gelene dek bekletin. Macaronları, iç içe geçmiş tepside 10-12 dakika kadar pişirin.