Peynirli baharatlı kurabiyeler

Üye Tarifi

YAPILIŞI

Bütün malzemeler bir kapta yoğurulur. Hamurun dinlenmesi için 20 dk kadar buzdolabında bekletin.Daha sonra 1 cm kalınlığında açın ve istediğiniz kalıpla kesip tepsiye dizin üzerine yumurta sarısı sürüp baharatlarını serpin. Üzeri pembeleşinceye kadar fırında pişirin. Çok pratik ve bir o kadarda lezzetli pastanede ki tuzlu kurabiyeler gibi şimdiden afiyet olsun..

