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Peynirli baharatlı kurabiyeler

Peynirli baharatlı kurabiyeler
  • 20 Kişilik
Üye Tarifi

MALZEMELER

MALZEMELER:

250 gr tereyağ, 250 gr un ,250 gr orta yağlı beyaz peynir

Üzeri İçin:

Yumurta sarısı ve çeşitli baharatlar

YAPILIŞI

Bütün malzemeler bir kapta yoğurulur. Hamurun dinlenmesi için 20 dk kadar buzdolabında bekletin.Daha sonra 1 cm kalınlığında açın ve istediğiniz kalıpla kesip tepsiye dizin üzerine yumurta sarısı sürüp baharatlarını serpin. Üzeri pembeleşinceye kadar fırında pişirin. Çok pratik ve bir o kadarda lezzetli pastanede ki tuzlu kurabiyeler gibi şimdiden afiyet olsun..
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