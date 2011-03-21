Piknik Kurabiye

Sofra Tarifi

1 paket margarin (250 gram) 1 su bardağı toz şeker 1 çorba kaşığı yoğurt 1 adet yumurtanın sarısı 1 çay bardağı dövülmüş fındık 1 paket vanilya Yarım çay kaşığı karbonat 1 adet limonun rendelenmiş kabuğu Aldığı kadar un Üzeri için: 1 adet yumurtanın akı 1 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Küçük parçalar koparıp, istediğiniz şekli vererek önce yumurta akına, sonra toz şekere bulayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene kadar pişirin.