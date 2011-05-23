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Portakal Kremalı Bisküvi

Portakal Kremalı Bisküvi
  • 42 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3/4 su bardağı tereyağı

Yarım su bardağı pudra şekeri

2 çay kaşığı portakal esansı

Bir buçuk su bardağı un

1/4 su bardağı mısır nişastası



Kreması için: 1/4 su bardağı tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

1 çorba kaşığı krema

Yarım portakalın suyu ve rendelenmiş kabuğu, 1 çay kaşığı kakao

YAPILIŞI

Tereyağını krema haline gelene dek çırpın. Pudra şekerini ekleyin. Çırpmaya devam edin. Portakal esansını da ekledikten sonra, 1-2 dakika daha çırpın. Ardından unu ve mısır nişastasını ekleyin. Düşük hızda, malzemeler özleşene dek yoğurun. Hamuru iki eşit parçaya bölün. Her bir parçayı düz yuvarlak bir tabak üzerinde yassılaştırın. Üzerini plastik folyo ile kapatarak, buzdolabında 1 saat bekletin. Kreması için küçük bir kapta tereyağını çırpın. Yavaş yavaş şekeri ekleyin. Ardından kremayı, portakal suyunu, rendelenmiş portakal kabuğunu ve kakaoyu ekleyin. İyice karıştırarak çırpın. Koyu bir kıvam alması için, buzdolabında 15-20 dakika bekletin. Fırını 200 derecede ısıtın. Buzdolabında beklettiğiniz hamurları unlu bir zeminde yarım cm kalınlığında açın. Küçük bir bardak yardımı ile hamurdan parçalar kesin. Kestiğiniz hamurları, yağlı kağıtla kaplanmış tepsiye sıralayın. Fırında 15-17 dakika pişirin. Pişen bisküvileri spatül yardımı ile tepsiden alın. Yarısının üzerine krema sürün. Üzerine diğer parçaları kapatarak servis yapın.
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