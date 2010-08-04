Reçelli Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarin ve pudra şekerini iyice yoğurun. İçine yoğurt, rendelenmiş limon kabuğu, un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 10 dakika

dinlendirdikten sonra üç parçaya ayırın. Merdane yardımıyla hamur parçalarını açıp geniş ağızlı bir bardak

ile yuvarlaklar çıkartın. Yuvarlak hamurların yarısının ortasına vişne ve kayısı reçeli koyup diğer yuvarlakları

üzerlerine kapatın. Hamurların kenarlarına parmağınızla bastırıp kapatın ve yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alın ve üzerlerine pudra şekeri serpin.