Reçelli Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram oda sıcaklığında margarin
4 çorba kaşığı pudra şekeri
2 çorba kaşığı yoğurt
Yarım limonun rendelenmiş kabuğu
Aldığı kadar un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
İçi için: Vişne ve kayısı reçeli
Üzerine: Pudra şekeri
YAPILIŞI
Margarin ve pudra şekerini iyice yoğurun. İçine yoğurt, rendelenmiş limon kabuğu, un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 10 dakika
dinlendirdikten sonra üç parçaya ayırın. Merdane yardımıyla hamur parçalarını açıp geniş ağızlı bir bardak
ile yuvarlaklar çıkartın. Yuvarlak hamurların yarısının ortasına vişne ve kayısı reçeli koyup diğer yuvarlakları
üzerlerine kapatın. Hamurların kenarlarına parmağınızla bastırıp kapatın ve yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alın ve üzerlerine pudra şekeri serpin.
PÜF NOKTASI
Kurabiyelerin içine arzu ettiğiniz başka reçel çeşitlerinden de koyabilirsiniz