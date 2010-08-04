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Reçelli Kurabiye

Reçelli Kurabiye
  • 15 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram oda sıcaklığında margarin

4 çorba kaşığı pudra şekeri

2 çorba kaşığı yoğurt

Yarım limonun rendelenmiş kabuğu

Aldığı kadar un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya



İçi için: Vişne ve kayısı reçeli



Üzerine: Pudra şekeri

YAPILIŞI

Margarin ve pudra şekerini iyice yoğurun. İçine yoğurt, rendelenmiş limon kabuğu, un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru 10 dakika
dinlendirdikten sonra üç parçaya ayırın. Merdane yardımıyla hamur parçalarını açıp geniş ağızlı bir bardak
ile yuvarlaklar çıkartın. Yuvarlak hamurların yarısının ortasına vişne ve kayısı reçeli koyup diğer yuvarlakları
üzerlerine kapatın. Hamurların kenarlarına parmağınızla bastırıp kapatın ve yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üzerleri pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alın ve üzerlerine pudra şekeri serpin.

PÜF NOKTASI

Kurabiyelerin içine arzu ettiğiniz başka reçel çeşitlerinden de koyabilirsiniz
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