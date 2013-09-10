Renkli Bisküviler

Bisküvi hamurunu hazırlamak için, tüm malzemeyi karıştırın. İyice özleşene kadar yoğurun. Hamuru merdane ile açıp, değişik şekillerde kalıplarla bisküviler çıkarın. Orta ısılı fırında hafifçe pembeleşene dek pişirin. Gıda boyalarını sıcak suda ayrı ayrı eritin. Kurabiyelerin üzerine gıda boyalarından sürüp, renklendirin. Dilediğiniz şekilde renkli şekerlerle süsleyerek servis yapın.