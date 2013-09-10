Renkli Bisküviler

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram un
2 çay kaşığı kabartma tozu
1 su bardağından bir parmak
az toz şeker
1 paket vanilya
2 adet yumurta
250 gram margarin
Üzerine: Farklı renklerde gıda
boyaları ve sıcak su
YAPILIŞI
Bisküvi hamurunu hazırlamak için, tüm malzemeyi karıştırın. İyice özleşene kadar yoğurun. Hamuru merdane ile açıp, değişik şekillerde kalıplarla bisküviler çıkarın. Orta ısılı fırında hafifçe pembeleşene dek pişirin. Gıda boyalarını sıcak suda ayrı ayrı eritin. Kurabiyelerin üzerine gıda boyalarından sürüp, renklendirin. Dilediğiniz şekilde renkli şekerlerle süsleyerek servis yapın.