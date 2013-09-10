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Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Renkli Bisküviler

Renkli Bisküviler

Renkli Bisküviler
  • 24 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi
  • Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram un

2 çay kaşığı kabartma tozu

1 su bardağından bir parmak

az toz şeker

1 paket vanilya

2 adet yumurta

250 gram margarin

Üzerine: Farklı renklerde gıda

boyaları ve sıcak su

YAPILIŞI

Bisküvi hamurunu hazırlamak için, tüm malzemeyi karıştırın. İyice özleşene kadar yoğurun. Hamuru merdane ile açıp, değişik şekillerde kalıplarla bisküviler çıkarın. Orta ısılı fırında hafifçe pembeleşene dek pişirin. Gıda boyalarını sıcak suda ayrı ayrı eritin. Kurabiyelerin üzerine gıda boyalarından sürüp, renklendirin. Dilediğiniz şekilde renkli şekerlerle süsleyerek servis yapın.
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