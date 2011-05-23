Renkli Kurabiyeler

Sofra Tarifi

3 çay fincanı un 1 adet yumurta 1 çay fincanı tereyağı 10 çay fincanı toz şeker Bir tutam kırmızı gıda boyası Süslemek için: Bir buçuk kahve fincanı pudra şekeri 1 adet yumurta akının yarısı Bir tutam gıda boyası

YAPILIŞI

Un, yumurta, tereyağı ve şekeri bir kapta birleştirerek hamur kıvamına gelene dek yoğurun. Elde edilen hamuru ikiye bölün. Birinci bölümü merdaneyle yarım cm kalınlığında açın ve geniş ağızlı bir bardakla parçalar kesip, fırın tepsisine yerleştirin. İkinci bölümü kırmızı gıda boyasıyla renklendirin. Merdane ile yarım cm kalınlığında açın ve 10 cm çapında, kalp şeklindeki kesme kalıbıyla kesin ve bu parçaları da aynı tepsiye yerleştirin. 180 dereceli fırında 10 dakika pişirin. Tepsiyi çıkarıp, kurabiyeleri soğutun. Pudra şekeri, yumurta akı ve gıda boyası karışımından hazırlanan şeker hamuru ile yuvarlak kurabiyeler üzerine kadın-erkek figürleri işleyip, servis yapın.