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Renkli mekikler

Renkli mekikler
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet hazır ekmek hamuru

250 gram lor peyniri

3 çorba kaşığı toz şeker

hindistan cevizi

antep fıstığı

YAPILIŞI

2 adet hazır ekmek hamurundan elma büyüklüğünde parçalar koparıp, yağlanmış tezgah üzerinde yuvarlak şekilde açın. Kızgın sıvı yağda kızartıp, kağıt havlu üzerine çıkartın. Ayrı bir yerde 250 gram lor peynirini 3 çorba kaşığı toz şekerle karıştırın. Hamurların ortasına 1 çorba kaşığı lor peyniri yerleştirin. Hamurların iki kenarından kürdan geçirip mekik şekli verin. Lor peynirinin bir tarafına hindistan cevizi, diğer tarafına antepfıstığı serpip servis yapın.
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