Renkli mekikler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

2 adet hazır ekmek hamurundan elma büyüklüğünde parçalar koparıp, yağlanmış tezgah üzerinde yuvarlak şekilde açın. Kızgın sıvı yağda kızartıp, kağıt havlu üzerine çıkartın. Ayrı bir yerde 250 gram lor peynirini 3 çorba kaşığı toz şekerle karıştırın. Hamurların ortasına 1 çorba kaşığı lor peyniri yerleştirin. Hamurların iki kenarından kürdan geçirip mekik şekli verin. Lor peynirinin bir tarafına hindistan cevizi, diğer tarafına antepfıstığı serpip servis yapın.