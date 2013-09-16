Rize Kurabiyesi

Margarin, pudra şekeri, yumurta sarısı, kıyılmış fındık, toz antep fıstığı, kuru üzüm ve damla çikolatayı derin bir kaba alın. Kabartma tozu, vanilya ve un ilave edip, tüm malzemeyi yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içinde yuvarlayıp, top şekli verin ve yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün ve file fındık serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.