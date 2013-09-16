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Rize Kurabiyesi

Rize Kurabiyesi
  • 30 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Yemek Daveti, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram oda sıcaklığında margarin

1 su bardağı pudra şekeri

2 adet yumurta sarısı

1 çorba kaşığı kıyılmış fındık

1 çorba kaşığı toz antep fıstığı

50 gram kuru üzüm

1 çay bardağı damla çikolata

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı vanilya

3 su bardağı un



Üzerine:

2 çorba kaşığı file fındık

1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI

Margarin, pudra şekeri, yumurta sarısı, kıyılmış fındık, toz antep fıstığı, kuru üzüm ve damla çikolatayı derin bir kaba alın. Kabartma tozu, vanilya ve un ilave edip, tüm malzemeyi yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içinde yuvarlayıp, top şekli verin ve yağlanmış fırın tepsisine aralıklarla dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün ve file fındık serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.
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