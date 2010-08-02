Rulo Kalpler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

1. FIRINI 180 derecede ısıtın. Yağlı kağıt üzerine 10 cm'lik iki adet kare şekil çizin. Kağıdı ters çevirip tepsiye serin. Yumurta akını bir kasede iyice çırpın. Pudra şekerini ve tereyağını ekleyin. Pürüzsüz olana dek karıştırın. Unu ekleyin ve iyice karıştırın. 15 dakika dinlendirin. Hamurdan iki tatlı kaşığı kadarını ayırıp, pembe renkli gıda boyasından bıçak ucu kadar ekleyerek iyice karıştırın (kalpler için).

2. Hamurdan 1.5 tatlı kaşığı kadar alıp, tepsideki kare alanın içine bıçak ucu ile düzelterek yayın. Renklendirdiğiniz hamurdan, ince uçlu bir fırça ya da tahta çöp şiş çubuklardan kullanarak kalpler yapın.

3. Ve maraton başlıyor şimdi! En dikkatli çalışmamız gereken kısma geldik. Tam beş dakika (bazen dört dakika) içinde, bisküvilerin kenarları hafifçe kahverengileşinceye kadar pişirin. Hamurdan ben tam 18 adet rulo kalp elde ettim. Bu da demek oluyor ki, dokuz kere fırına gidecek kare şekillerimiz var. Burada sabırlı olmak gerekiyor. Her pişen bisküviyi, bıçak ucu ile tepsiden ayrılmasını sağlayıp çok hızlı bir şekilde rulo haline getirmeniz gerekiyor. Bu arada elinizi yakmayın (ben ilkinde yaktım, dikkat!). Tutacakla bir elinizle tepsiyi tutar halde olun bu işlem sırasında. Rulo hale gelen hamurları bir tepsi içinde soğumaya bırakın.

4. Kalan karışımı da aynı şekilde pişirmeye devam edin. İkiden fazla sayıda pişirmeye kalkışmanızı tavsiye etmem! Çok çabuk katılaşıp sertleşeceği için, istediğiniz sonucu vermeyecektir.