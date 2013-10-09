Sable Bisküvisi

Oda sıcaklığındaki margarinle 1 su bardağı pudra şekerini bir kapta karıştırın. Limon ve portakalın kabuklarını rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Unu derin bir kaba alıp ortasını havuz şeklinde açın. Pudra şekerli yağ karışımı, 1 tatlı kaşığı tarçın, zencefil, limon ve portakal kabuğu rendesini unun ortasına alın. Yumurta sarısı ve yoğurdu karıştırıp una ekleyin ve yoğurun. Daha sonra buzdolabında 1 saat dinlendirin. Hamuru unlanmış düz bir zeminde merdaneyle 1 cm kalınlığında açın. Kalıplarla hamurdan şekil çıkartın. Şekilleri yağlanmış veya yağlı kağıt ile kaplı fırın tepsisine aralıklarla dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika hafifçe pembeleşene kadar pişirin. Kırılmamaları için tepside soğutun. Glazür için pudra şekeri limon suyu karışımını farklı gıda boyaları ile karıştırın. Soğuyan bisküvilerin üzerine glazürleri fırçayla sürüp donmalarını bekledikten sonra servis yapın.