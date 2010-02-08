Sable Bisküvi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram un
250 gram margarin
2 adet yumurta sarısı
100 gram pudra şekeri
1 paket kabartma tozu
2 çorba kaşığı kakao
YAPILIŞI
Unu havuz şekline getirin. Kenarlarına pudra şekeri ve kabartma tozu serpin. Yağın tamamını bıçakla unun içine doğrayıp, parmak uçlarınızla biraz yedirin. Sonra yumurta sarılarını ekleyip iyice yoğurun. Orta sertlikte bir hamur elde edince 15 dakika dinlendirin. Hamurun 1/3'ünü ayırarak kakao ilave edin ve tekrar yoğurun. Sade ve kakaolu hamurları merdane ile yarım cm kalınlığında açın. Kalıpla kesip parçalar çıkarın. Çiçek formu verin. Önceden yağlanıp un serpilmiş fırın tepsisine dizin. 180 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.