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Sable Bisküvi

Sable Bisküvi
  • 8 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram un

250 gram margarin

2 adet yumurta sarısı

100 gram pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

2 çorba kaşığı kakao

YAPILIŞI

Unu havuz şekline getirin. Kenarlarına pudra şekeri ve kabartma tozu serpin. Yağın tamamını bıçakla unun içine doğrayıp, parmak uçlarınızla biraz yedirin. Sonra yumurta sarılarını ekleyip iyice yoğurun. Orta sertlikte bir hamur elde edince 15 dakika dinlendirin. Hamurun 1/3'ünü ayırarak kakao ilave edin ve tekrar yoğurun. Sade ve kakaolu hamurları merdane ile yarım cm kalınlığında açın. Kalıpla kesip parçalar çıkarın. Çiçek formu verin. Önceden yağlanıp un serpilmiş fırın tepsisine dizin. 180 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.
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