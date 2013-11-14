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Safranlı Kurabiye

Safranlı Kurabiye
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir tutam safran

1 çay bardağı krema

250 gram oda sıcaklığında tereyağı

Bir tutam tuz

1 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı hindistan cevizi

1 su bardağı dövülmüş badem

2 paket kabartma tozu

Yeteri kadar un

Üzeri için:

1-2 tutam safran

YAPILIŞI

Safranı kremanın içine katın ve 15 dakika bekletin. Derin bir kaba tereyağı, tuz ve pudra şekeri koyup, krema haline gelene kadar yoğurun. Safranlı krema, hindistan cevizi, badem, kabartma tozu katın. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar azar azar un ekleyerek, tüm malzemeyi
yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örtün ve 15 dakika dinlendirin. Hamuru merdane yardımıyla 1 cm kalınlığında açın ve istediğiniz biçimde şekiller çıkarın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine safran serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin.
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