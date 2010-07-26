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Safranlı Zencefilli Kurabiye

Safranlı Zencefilli Kurabiye
  • 32 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Piknik, Kandil, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı safran

1 çay bardağı pudraşekeri

125 gram margarin

3 adet yumurta sarısı

1 çorba kaşığı toz zencefil

Aldığı kadar un

3 çorba kaşığı toz antepfıstığı

YAPILIŞI

Safranı 1-2 çorba kaşığı suda ıslatın. Pudra şekerini margarinle yoğurun. Üzerine 2 adet yumurta sarısı, zencefil, safran ve aldığı kadar un ilave edin. Kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edene kadar iyice yoğurun. Hamuru merdane ile açıp, şekilli kalıplarla kesin. Yağlanmış fırın tepsisine dizip, üzerine kalan 1 adet yumurta sarısı sürün. Antep fıstığı serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene dek pişirin..
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