Safranlı Zencefilli Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Safranı 1-2 çorba kaşığı suda ıslatın. Pudra şekerini margarinle yoğurun. Üzerine 2 adet yumurta sarısı, zencefil, safran ve aldığı kadar un ilave edin. Kulak memesi yumuşaklığında hamur elde edene kadar iyice yoğurun. Hamuru merdane ile açıp, şekilli kalıplarla kesin. Yağlanmış fırın tepsisine dizip, üzerine kalan 1 adet yumurta sarısı sürün. Antep fıstığı serpip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında pembeleşene dek pişirin..