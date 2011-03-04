Şambaba Kurabiyesi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kasede toz şeker ve yumurtayı iyice çırpın. Margarin, yoğurt ve portakal rendelenmiş kabuğunu ilave edip çırpmaya devam edin. Un ve kabartma tozunu ekleyip ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içinde yuvarlayıp önce yumurta akına daha sonra toz şekere bulayıp tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alın.