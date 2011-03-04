Şambaba Kurabiyesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı toz şeker
2 adet yumurta
(1 adet yumurtanın akı kurabiyenin
üzerine sürmek için ayrılacak)
125 gram oda sıcaklığında margarin
2 çorba kaşığı yoğurt
1 adet portakalın
rendelenmiş kabuğu
3 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Üzeri için:
3 çorba kaşığı toz şeker
YAPILIŞI
Derin bir kasede toz şeker ve yumurtayı iyice çırpın. Margarin, yoğurt ve portakal rendelenmiş kabuğunu ilave edip çırpmaya devam edin. Un ve kabartma tozunu ekleyip ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içinde yuvarlayıp önce yumurta akına daha sonra toz şekere bulayıp tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alın.
PÜF NOKTASI
Un az gelirse 1-2 çorba kaşığı ilave edebilirsiniz.