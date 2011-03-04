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Şambaba Kurabiyesi

Şambaba Kurabiyesi
  • 15 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

(1 adet yumurtanın akı kurabiyenin

üzerine sürmek için ayrılacak)

125 gram oda sıcaklığında margarin

2 çorba kaşığı yoğurt

1 adet portakalın

rendelenmiş kabuğu

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu



Üzeri için:

3 çorba kaşığı toz şeker

YAPILIŞI

Derin bir kasede toz şeker ve yumurtayı iyice çırpın. Margarin, yoğurt ve portakal rendelenmiş kabuğunu ilave edip çırpmaya devam edin. Un ve kabartma tozunu ekleyip ele yapışmayacak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Avucunuzun içinde yuvarlayıp önce yumurta akına daha sonra toz şekere bulayıp tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis tabağına alın.

PÜF NOKTASI

Un az gelirse 1-2 çorba kaşığı ilave edebilirsiniz.
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