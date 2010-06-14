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Sarı Macaron (Zerdeçal, Tarçın, Keçiboynuzu Kremalı)

Sarı Macaron (Zerdeçal, Tarçın, Keçiboynuzu Kremalı)
  • 20 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

100 gram pudra şekeri

50 gram badem unu

1 tepeleme tatlı kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı tarçın

5 çorba kaşığı toz şeker

Bir fiske tuz

2 adet yumurtanın akı



Üzeri için:

Ben bazılarına kişniş tohumu serpeledim.



Krema için:

Yarım paket beyaz krem peynir

1 çorba kaşığı bal

1 tepeleme tatlı kaşığı keçiboynuzu tozu

YAPILIŞI

Klasik macaron yapılışı: Yumurta aklarını bir fiske tuz ile bembeyaz olup katılaşana dek çırpın. Pudra şekeri ve bademi blenderden geçirin. İnce elekten geçirip derin bir kaba aktarın. Renk ve koku verecek malzemeleri ilave edin. İyice çırpılmış ve katı hale gelmiş yumurta aklarını ilave edin. Renk bütünleşince karıştırmayı bırakın ve kaşıkla sıkma torbasına doldurun. Yuvarlak şekilde sıkıp, 1 saat tepside kurumaya bırakın. Altının yanmaması için tepsiyi büyük bir tepsinin içine oturtup, fırında 10-12 dakikayı geçirmeyecek şekilde pişirin. Soğumadan elinize almaya kalkmayın, kırılıp dağılabilirler. Soğuduktan sonra aralarına dilediğiniz kremayı koyarak iki macaron'u yapıştırın.

PÜF NOKTASI

TARÇIN kokulu macaronlar, keçiboynuzu kreması ile bizim gibi tarçınseverler tarafından çok beğenilerek yenildi.
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