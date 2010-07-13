Şeffaf Kurabiyeler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Bu kurabiyeleri, yaz aylarında internette gördüğüm ve aklımda kalan bir fotoğraftan yola çıkarak oluşturdum. Fotoğrafta gördüğüm kurabiyelerin orta kısımlarında tek bir renk şeker kullanılmıştı. Ama

nerede rastladığımı hatırlamadığım için orijinal tarif yerine, bildiğimiz basit un kurabiyesi hamuru ve

bayramdan kalan şekerlerle oluştu bu kurabiyeler. Eğer şeffaf şeker kullanılmazsa, aynı görüntü elde

edilemiyor. Açıkçası ben çok denedim, siz de deneyerek boşa vakit kaybetmeyin diye söylüyorum.

Öncelikle tereyağını buzdolabından çıkarıyoruz, oda sıcaklığında yumuşaması için. Yağı, pudra şekerini

iyice karıştırıyoruz. Azar azar un ilavesi ile, bildiğimiz un kurabiyesi hamurunu elde etmiş oluyoruz.

Hamuru streç filme sarıp ya da buzdolabı poşetine koyup buzdolabına kaldırıyoruz. Dinlenen hamurumuzu şekillendirmek için önce merdane ile 1 cm kalınlığında açıyoruz ve ister kalıp yardımı ile ister bir bardak ya da fincan kullanarak yuvarlak şekiller elde ediyoruz. Daha ufak kalıp ya da yine bardak veya fincan ile orta kısmını kesip çıkartıyoruz. Ortalarındaki boşluklara, bir havanda ufak parçalara böldüğümüz şekerleri dikkatlice yerleştiriyoruz. Bu sırada ellerinize biraz yapışacaklardır. Şekerlerin kurabiye hamurunun üstüne bulaşmamasına dikkat edin. Önceden ısıtılmış fırında 10-15 dakika pişiriyoruz. Bu süreyi pek mutfaktan uzaklaşmadan, kontrollü geçirmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz,

un kurabiyesi çok çabuk pişen bir hamurdur ve üstünün hafif pembeleşmesi yeterlidir. Bu nedenle

10 dakika sonunda da pişmiş olabilir. Fazla fırında tutarsak hem kurabiyelerin üstü çok kızarabilir

hem de şekerleri yakabiliriz, dikkat!



ÜZERİ İÇİN

Üst süsleme kısmı ise isteğinize bağlı! Kurabiyenin kalorisi zaten yeterli, bir de çikolata eklemeyelim derseniz, sade olarak da tüketebilirsiniz. Eğer çikolata ile denemek isterseniz, benmari usulü eritilmiş beyaz çikolatayı kurabiyelerimizin üzerine sürdükten sonra hindistan cevizi serperek de, fotoğraftaki görüntüyü elde edebilirsiniz.