Sevgililer Günü Bezesi

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MALZEMELER
3 yumurta akı
1 tutam tuz
1 bardak toz şeker
Yarım çay kaşığı pirinç nişastası
YAPILIŞI
3 yumurtanın akını, derin bir kaba alıp mikserin yavaş devri ile
iyice çırpın. Kabarmasını sağlamak için bir tutam tuz ilave edin.
Yarım bardak toz şekeri karıştırmaya devam ederek yavaş yavaş ekleyin. Kar beyazı olana kadar çırpın ve kalan yarım bardak tozşekeri ekleyip çırpmaya devam edin. Beze karışımını, krema sıkacağına
doldurup, yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yerleşirin. 140 derecelik
fırında yaklaşık bir saat pişirin ve fırını kapatın.
PÜF NOKTASI
İçine krema, meyve veya çikolata parçacığı ekleyebilirsiniz.