Sevgililer Günü Bezesi

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YAPILIŞI

3 yumurtanın akını, derin bir kaba alıp mikserin yavaş devri ile

iyice çırpın. Kabarmasını sağlamak için bir tutam tuz ilave edin.

Yarım bardak toz şekeri karıştırmaya devam ederek yavaş yavaş ekleyin. Kar beyazı olana kadar çırpın ve kalan yarım bardak tozşekeri ekleyip çırpmaya devam edin. Beze karışımını, krema sıkacağına

doldurup, yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yerleşirin. 140 derecelik

fırında yaklaşık bir saat pişirin ve fırını kapatın.