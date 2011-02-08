Sevimli Kurabiyecikler

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MALZEMELER

200 gr tereyağ



3 bardak un (4 te koyabılırsınız hamurun kıvamına gore..)



1 adet yumurta



2 su bardağı pudra şekeri



isteğe göre yarım yada 1 su bardağı çok ama çok ince dovulmuş ceviz



1 adet kabartma tozu



1 limon rende limon kabuğu



1 adet vanilya