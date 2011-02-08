Sevimli Kurabiyecikler

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MALZEMELER
200 gr tereyağ
3 bardak un (4 te koyabılırsınız hamurun kıvamına gore..)
1 adet yumurta
2 su bardağı pudra şekeri
isteğe göre yarım yada 1 su bardağı çok ama çok ince dovulmuş ceviz
1 adet kabartma tozu
1 limon rende limon kabuğu
1 adet vanilya
YAPILIŞI
Önce şekeri ve yumurtayı iyice çırpıyoruzm.sonra oda sıcaklığındaki tereyağını yavaş yavaş ekleyip unu ilave edıyorum.Vanılyayı limon kabuğumuzu eklıyorum,iyice yoğuruyorum.Yaglı kağıt fırın tepsisine istediğim şekilleri vererek diziyorum.170 derecede 20-25 dakikaa pisirıyorum.Ama arada kontrol ederek pişme suresını sız ayarlayabılırsınız.Çıktıktan sonra pudra şekerı yada seker hamurlarıyla süsleyebilirsiniz.
PÜF NOKTASI
Eğer kurabiye kalıbı kullanmayacaksanız damla çikolata iri ceviz parcaları kullanabilirsiniz.Kurabiye kalıbında damla çikolata biraz şekil bozuklugu yaratabiliyor:) Afiyetler olsun..