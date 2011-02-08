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Sevimli Kurabiyecikler

Sevimli Kurabiyecikler
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    MALZEMELER

    200 gr tereyağ

    3 bardak un (4 te koyabılırsınız hamurun kıvamına gore..)

    1 adet yumurta

    2 su bardağı pudra şekeri

    isteğe göre yarım yada 1 su bardağı çok ama çok ince dovulmuş ceviz

    1 adet kabartma tozu

    1 limon rende limon kabuğu

    1 adet vanilya

    YAPILIŞI

    Önce şekeri ve yumurtayı iyice çırpıyoruzm.sonra oda sıcaklığındaki tereyağını yavaş yavaş ekleyip unu ilave edıyorum.Vanılyayı limon kabuğumuzu eklıyorum,iyice yoğuruyorum.Yaglı kağıt fırın tepsisine istediğim şekilleri vererek diziyorum.170 derecede 20-25 dakikaa pisirıyorum.Ama arada kontrol ederek pişme suresını sız ayarlayabılırsınız.Çıktıktan sonra pudra şekerı yada seker hamurlarıyla süsleyebilirsiniz.

    PÜF NOKTASI

    Eğer kurabiye kalıbı kullanmayacaksanız damla çikolata iri ceviz parcaları kullanabilirsiniz.Kurabiye kalıbında damla çikolata biraz şekil bozuklugu yaratabiliyor:) Afiyetler olsun..
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