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Sürpriz Kurabiye

Sürpriz Kurabiye
  • 40 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Sevgililer Günü, Çocuk Partisi
  • Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram tereyağı

2 çorba kaşığı pirinç unu

3 çay bardağı un

2 çorba kaşığı pudra şekeri

1 çay bardağı kakao

Süslemek için:

150 gram beyaz çikolata

60 gram bitter çikolata

YAPILIŞI

Tereyağı, pirinç unu, un, pudra şekeri ve kakaoyu robotta karıştırın. Karışım bütünleşince hamuru tezgaha alıp, ceviz iriliğinde bezeler koparın ve 1 cm çapında silindirler haline getirin. Bunları 3'er cm eninde kesin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 12 dakika pişirin. Süslemek için, beyaz çikolatayı benmari usulü eritin. Kurabiyeler soğuduktan sonra, yarısına kadar erimiş çikolataya batırın. Bitter çikolatayı da benmari usulü eritin. Beyaz çikolata donduktan sonra, üzerine bitter çikolatayla ince ve sık şeritler çekin.
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