Sürpriz Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı, pirinç unu, un, pudra şekeri ve kakaoyu robotta karıştırın. Karışım bütünleşince hamuru tezgaha alıp, ceviz iriliğinde bezeler koparın ve 1 cm çapında silindirler haline getirin. Bunları 3'er cm eninde kesin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 12 dakika pişirin. Süslemek için, beyaz çikolatayı benmari usulü eritin. Kurabiyeler soğuduktan sonra, yarısına kadar erimiş çikolataya batırın. Bitter çikolatayı da benmari usulü eritin. Beyaz çikolata donduktan sonra, üzerine bitter çikolatayla ince ve sık şeritler çekin.