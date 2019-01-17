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Susamlı Tarçınlı Kurabiye

Susamlı Tarçınlı Kurabiye
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 paket (ortalama 75 gram) susam

1 çay kaşığı tarçın,

2.5 su bardağı un

250 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı tozşeker

1/2 çay bardağı ince çekilmiş fındık

1 paket kabartma tozu,

1 paket vanilya



Üzeri için:

Pudraşekeri, tarçın


YAPILIŞI

Tüm malzemeyi geniş bir kaseye alıp, yumuşak ve pürüzsüz bir hamur haline gelene kadar yoğurun. Hamurdan küçük bezeler koparıp, avucunuzda yuvarlayın ve pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, altın sarısı renk alana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkan kurabiyeleri 5 dakika tepside dinlendirip üzerine pudraşekeri ve tarçın karışımını serpin ve servis yapın.
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