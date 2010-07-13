Süzme Yoğurtlu Çikolatalı Köpükler

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet yumurtanın akı
Bir tutam tuz
Bir tutam tarçın
1 su bardağı pudra şekeri
6 çorba kaşığı un
125 gram rendelenmiş
çikolata
2 paket vanilya
Yoğurt harcı için:
250 gram süzme yoğurt
3 çorba kaşığı pudra şekeri
Yarım limonun suyu
Üzeri için:
1 adet limonun rendelenmiş kabuğu
YAPILIŞI
YUMURTA aklarını bir kaba alıp, üzerine tuz ve tarçın ekleyin. Kar haline gelinceye kadar çırptıktan sonra pudra şekeri ve un ilave edip karıştırın. Daha sonra rendelenmiş çikolata ve vanilyayı da karışıma ekleyin. Bir fırın tepsisine yağlanmış kağıt serin. Hazırladığınız harçtan çorba kaşığı ile alarak aralıklı olarak tepsiye dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Diğer taraftan, harç malzemesini bir kaba alıp karıştırın ve sıkma torbasına alın. Hamurların yarısını servis tabağına ters olarak yerleştirin. Üzerlerine yoğurtlu harçtan sıkın ve ikinci kurabiyeyi yerleştirin. Rendelenmiş limon kabuğu serperek servis yapın.