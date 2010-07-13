Süzme Yoğurtlu Çikolatalı Köpükler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

YUMURTA aklarını bir kaba alıp, üzerine tuz ve tarçın ekleyin. Kar haline gelinceye kadar çırptıktan sonra pudra şekeri ve un ilave edip karıştırın. Daha sonra rendelenmiş çikolata ve vanilyayı da karışıma ekleyin. Bir fırın tepsisine yağlanmış kağıt serin. Hazırladığınız harçtan çorba kaşığı ile alarak aralıklı olarak tepsiye dökün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Diğer taraftan, harç malzemesini bir kaba alıp karıştırın ve sıkma torbasına alın. Hamurların yarısını servis tabağına ters olarak yerleştirin. Üzerlerine yoğurtlu harçtan sıkın ve ikinci kurabiyeyi yerleştirin. Rendelenmiş limon kabuğu serperek servis yapın.