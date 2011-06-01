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Tahinli Kurabiye

Tahinli Kurabiye
  • 36 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram margarin

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı toz şeker

10 çorba kaşığı tahin

Yarım limonun suyu

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Yoğurma kabına oda sıcaklığında yumuşatılmış margarin, yoğurt ve limon suyunu koyup karıştırın. Un ve kabartma tozunu ilave edip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru yarım saat dinlendirip üçe bölün. Her parçayı yarım santim kalınlığında açın. Açtığınız yufkalara eşit miktarda tahin sürün. Tahinin üzerine toz şekeri serpin. Hamurları üçgen şeklinde 12 eşit parçaya bölün. Hamurları kalın kenardan ince tarafına doğru sigara böreği şeklinde sarın. Kurabiyeleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzeri pembeleşene kadar pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.
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