Tahinli nefis kurabiye

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YAPILIŞI

Hamuru için gerekli tüm malzemeler derince bir kapta karıştırılır.Çok katı bir hamur değil ama cıvık da degil.Tahinin verdiği bir ele yapışma söz konusu.Bizimkiler kakaolu tatlara bayıldığı için hamurun bir kısmına kakao ekledim.Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin.Hilalinde dediği gibi muhakkak yağlı kağıt serilmiş tepsi olmalı.Önceden 180 C ısıtılmış fırında 8 dakika pişirin.Bu sırada zaten üzeri çatlıyor.Soguyunca servis yapın.



Afiyet olsun.