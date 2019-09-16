DETAYLI ARA
Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Tam Buğday Unlu Kahvaltı Kurabiyesi Tarifi

Tam Buğday Unlu Kahvaltı Kurabiyesi Tarifi

Beyaz unlu kurabiye tariflerine alternatif tarifler arayanlar için bu tarif kaçmaz. Tam buğday unlu kahvaltı kurabiyesiyle hafif ama lezzetli bir tat yakalayabilirsiniz. Seveceğiniz tarifiyle tam buğday unlu kahvaltı kurabiyesi tarifi
Tam Buğday Unlu Kahvaltı Kurabiyesi Tarifi
  • 46 Adet
  • Pişirme: 15 dakika
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Çocuk Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 çorba kaşığı kıyılmış kurutulmuş domates



100 gram oda sıcaklığında tereyağı



Yarım su bardağı sıvıyağ



3 adet yumurta



2 çorba kaşığı yoğurt



Bir buçuk su bardağı ufalanmış beyaz peynir



1 su bardağı kıyılmış biberli zeytin



4 dal kıyılmış kekik



6 dal kıyılmış maydanoz



Üç buçuk su bardağı tam buğday unu



1 paket kabartma tozu



Tuz, karabiber



Üzerine: 1 adet yumurta sarısı



Susam


YAPILIŞI

Kurutulmuş domatesi 15 dakika ılık suda bekletip süzün. Tereyağı, sıvıyağ, yumurta ve yoğurdu bir kaba alıp mikserle çırpın. Üzerine beyaz peynir, zeytin, kurutulmuş domates, kekik, maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip bir kaşıkla karıştırın. Un ve kabartma tozunu birlikte eleyip karışıma ekledikten sonra elinizle yoğurun. Hamurdan parçalar koparıp, küçük parmak kalınlığında şeritler hazırlayın ve 10 cm uzunluğunda parçalar kesin. Kestiğiniz parçaların bir ucunu kurdele şeridi gibi diğerinin üzerinden geçirin ve hafifçe bastırarak yapıştırın. Tüm hamuru bu şekilde hazırlayın ve yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp susam serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin.

Bunları da Denemek İster misiniz?
Orman Meyveli Rulo Kurabiye Tarifi
Orman Meyveli Rulo Kurabiye Tarifi
Beyaz ve Bitter Çikolatalı Kurabiye Tarifi
Beyaz ve Bitter Çikolatalı Kurabiye Tarifi
Ayçekirdekli ve Kaşar Peynirli Kurabiye Tarifi
Ayçekirdekli ve Kaşar Peynirli Kurabiye Tarifi
Antepfıstıklı ve Kuşüzümlü Kurabiye Tarifi
Antepfıstıklı ve Kuşüzümlü Kurabiye Tarifi
Beyaz Çikolatalı Kurabiye Tarifi
Beyaz Çikolatalı Kurabiye Tarifi
Yerfıstıklı ve Kabaklı Kek Tarifi
Yerfıstıklı ve Kabaklı Kek Tarifi
Lorlu Kurabiye Tarifi
Lorlu Kurabiye Tarifi
Zahterli Kurabiye Tarifi
Zahterli Kurabiye Tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN