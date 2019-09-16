Tam Buğday Unlu Kahvaltı Kurabiyesi Tarifi

Kurutulmuş domatesi 15 dakika ılık suda bekletip süzün. Tereyağı, sıvıyağ, yumurta ve yoğurdu bir kaba alıp mikserle çırpın. Üzerine beyaz peynir, zeytin, kurutulmuş domates, kekik, maydanoz, tuz ve karabiber ekleyip bir kaşıkla karıştırın. Un ve kabartma tozunu birlikte eleyip karışıma ekledikten sonra elinizle yoğurun. Hamurdan parçalar koparıp, küçük parmak kalınlığında şeritler hazırlayın ve 10 cm uzunluğunda parçalar kesin. Kestiğiniz parçaların bir ucunu kurdele şeridi gibi diğerinin üzerinden geçirin ve hafifçe bastırarak yapıştırın. Tüm hamuru bu şekilde hazırlayın ve yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürüp susam serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15 dakika pişirin.