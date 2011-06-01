Tarçınlı Bisküvi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Hamuru hazırlamak için, unu geniş bir kaba alın. Kalan malzemeleri üzerine ilave edip iyice yoğurun. Hazırladığınız hamuru 3 eşit parçaya ayırın. Bir parçaya arzunuza göre gıda boyası, ikinciye de kakao ekleyip yeniden yoğurun. Son parçayı sade bırakıp, hamurları merdane ile 1 cm kalınlığında açın. Hamurlardan kurabiye kalıpları ile şekiller çıkartın. Kenarlardan artan hamurları toplayıp yeniden açın. Hazırladığınız bisküvileri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. İstediklerinizin üzerine damla çikolata koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarıp soğutun. Bisküvilerden arzu ettiğiniz kadarını renkli gıda boyası karıştırılmış krem şanti ile süsleyerek servis yapın.