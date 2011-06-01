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Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Tarçınlı Bisküvi

Tarçınlı Bisküvi

Tarçınlı Bisküvi
  • 50 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 su bardağı un

5 çorba kaşığı margarin

1 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1'er paket kabartma tozu ve vanilya

1 tatlı kaşığı tarçın



Süslemek için:Dilediğiniz renkte gıda boyaları

2 çorba kaşığı kakao

Damla çikolata

Krem şanti

YAPILIŞI

Hamuru hazırlamak için, unu geniş bir kaba alın. Kalan malzemeleri üzerine ilave edip iyice yoğurun. Hazırladığınız hamuru 3 eşit parçaya ayırın. Bir parçaya arzunuza göre gıda boyası, ikinciye de kakao ekleyip yeniden yoğurun. Son parçayı sade bırakıp, hamurları merdane ile 1 cm kalınlığında açın. Hamurlardan kurabiye kalıpları ile şekiller çıkartın. Kenarlardan artan hamurları toplayıp yeniden açın. Hazırladığınız bisküvileri yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirin. İstediklerinizin üzerine damla çikolata koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarıp soğutun. Bisküvilerden arzu ettiğiniz kadarını renkli gıda boyası karıştırılmış krem şanti ile süsleyerek servis yapın.
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