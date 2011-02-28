Tarçınlı Çikolatalı Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı, pudra şekeri, limon ve portakal kabuğu rendelerini mikserde çırpın. Üzerine yumurta sarılarını ekleyip karıştırın. Un, kabartma tozu, tarçın, hindistan cevizi ve tuzu bir kapta eleyin. Unlu karışımı yavaşça tereyağlı karışıma ilave edin. Fındıkları da ekleyip karıştırın. Hamuru streç filmle sarıp buzdolabında 1 saat dinlendirin. Daha sonra unlanmış tezgahta açıp yuvarlak kalıplarla kesin. Kestiğiniz parçaların yarısının üzerine küçük kalıplarla delikler açın. Bir fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayıp kurabiyeleri üzerine dizin. Bu şekilde yarım saat buzdolabında bekletin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğutun. Çikolatayı benmari usulü eritip deliksiz kurabiyelerin üzerine sürün. Delikli kurabiyeleri de bunların üzerine kapatın. Eritilmiş çikolata ve pudra şekeri ile süsleyerek servis yapın.