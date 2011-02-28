DETAYLI ARA
Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Tarçınlı Çikolatalı Kurabiye

Tarçınlı Çikolatalı Kurabiye

Tarçınlı Çikolatalı Kurabiye
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

2 adet portakalın

rendelenmiş kabuğu

3 adet yumurtanın sarısı

Bir buçuk su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

2 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı hindistan cevizi

1 su bardağı çekilmiş

fındık, bir tutam tuz

Üzeri için:

2 paket bitter çikolata

YAPILIŞI

Tereyağı, pudra şekeri, limon ve portakal kabuğu rendelerini mikserde çırpın. Üzerine yumurta sarılarını ekleyip karıştırın. Un, kabartma tozu, tarçın, hindistan cevizi ve tuzu bir kapta eleyin. Unlu karışımı yavaşça tereyağlı karışıma ilave edin. Fındıkları da ekleyip karıştırın. Hamuru streç filmle sarıp buzdolabında 1 saat dinlendirin. Daha sonra unlanmış tezgahta açıp yuvarlak kalıplarla kesin. Kestiğiniz parçaların yarısının üzerine küçük kalıplarla delikler açın. Bir fırın tepsisini yağlı kağıtla kaplayıp kurabiyeleri üzerine dizin. Bu şekilde yarım saat buzdolabında bekletin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğutun. Çikolatayı benmari usulü eritip deliksiz kurabiyelerin üzerine sürün. Delikli kurabiyeleri de bunların üzerine kapatın. Eritilmiş çikolata ve pudra şekeri ile süsleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN