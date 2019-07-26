Tatlı tuzlu kurabiye tarifleri! İşte en güzel nefis ve taptaze kalan kurabiye tarifi

Kolay ve pratik olarak hazırlayabileceğiniz tatlı tuzlu kurabiye tarifi nasıl yapılır? Genellikle kadınlar evine gelen misafirlerine en güzel tariflerle hazırladığı kurabiyeleri sunmak ister. Yumurta, süt ve süt ürünleri kullanılmadığı için uzun süre bayatlamıyor. İşte tatlı tuzlu kurabiye tarifleri…

TATLI KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

1 paket margarin

1 su bardağı pudra şekeri

1 yumurta sarısı (akı üzerine)

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

TATLI KURABİYE TARİFİ NASIL YAPILIR?

1.Yoğurma kabına, oda sıcaklığında yumuşamış 250 gr margarin, 1 paket kabartma tozu, 1 adet yumurta sarısı, 1 su bardağı pudra şekeri ve 3,5 - 4 su bardağı un yavaş yavaş eklenerek hamur yoğrulur.

2.Ele yapışmayan bir hamur elde edilir.

3.Kurabiyelerin üzeri için fındık kırığı ve şeker karıştırılır.

4.Hamurdan bir parça alınarak yuvarlanır.

5.Kurabiye hamurun üst kısmı önce yumurta akına batırılır daha sonra fındık şeker karışımına bulanır.

6.Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizilir.

7.Kurabiyeler 180 derece önceden ısıtılmış fırında hafif pembeleşene kadar pişirilir.

8.Bu ölçüler ile yaklaşık 28 adet kurabiye elde edebilirsiniz.

9.Az malzeme ile kısa sürede hazırlayabileceğiniz nefis kurabiyelerimiz servise hazır.

TUZLU KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

125 gr tereyağı veya margarin

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta( birinin sarısı üzerine sürülecek)

1 yemek kaşığı şeker

Üzeri için;

Susam

Yumurta sarısı

Çörek otu

TUZLU KURABİYE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Yumuşamış tereyağı veya margarini yoğurma kabına alın un hariç diğer malzemeleri ekleyip karıştırın.

Elenmiş unu da azar azar ilave edip yumuşak ele yapışmayan hamur elde edin.

Hazırladığınız hamuru iki yağlı kağıt arasına alıp merdane ile yarım santim kalınlığında açın istediğiniz şekilli kurabiye kalıbıyla veya elinizde şekiller verin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin, üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ve susam serpin.

180 derece fırında 20-25 dakika kızarana kadar pişirin.