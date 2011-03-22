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Tatlı Kurabiye

Tatlı Kurabiye
  • 14 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi
  • Çocuk
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1.5 su bardağı un

150 gram margarin

1.5 su bardağı pudra şekeri

Yarım çay bardağı yumurta akı



Üzerine:

Pudra şekeri ve kakao

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi mikserle, yumuşak bir kıvam alana dek karıştırın. Hamurdan küçük parçalar koparıp istediğiniz şekli verin veya merdane ile açıp, kurabiye kalıpları ile kesin. Yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış orta ısılı fırında hafif pembemsi olana kadar pişirin. Soğuduktan sonra, üzerini kakao, pudra şekeri ya da renkli şekerlerle süsleyerek servis yapın.
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