Tatlı Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi mikserle, yumuşak bir kıvam alana dek karıştırın. Hamurdan küçük parçalar koparıp istediğiniz şekli verin veya merdane ile açıp, kurabiye kalıpları ile kesin. Yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış orta ısılı fırında hafif pembemsi olana kadar pişirin. Soğuduktan sonra, üzerini kakao, pudra şekeri ya da renkli şekerlerle süsleyerek servis yapın.