Tırtıl Kurabiye

Tüm malzemeyi karıştırıp hamur kıvamına getirin. Huni şeklindeki tırtıllı kalıptan çıkarıp, minik tırtıllar yapın.

180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin (ancak diğer kurabiyelerde olduğu gibi üzerinin pembeleşmesini

beklemeyin çünkü beyaz kalması gerekiyor). Servis tabağına dizdikten sonra pudra şekeri serperek servis yapın.