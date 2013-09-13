Tırtıl Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
125 gram yumuşatılmış margarin
1 kahve fincanı sıvı yağ
1 adet yumurta
Yarım çay bardağı pudra şekeri
1 çay kaşığı karbonat
Üzerine:
Pudra şekeri
YAPILIŞI
Tüm malzemeyi karıştırıp hamur kıvamına getirin. Huni şeklindeki tırtıllı kalıptan çıkarıp, minik tırtıllar yapın.
180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin (ancak diğer kurabiyelerde olduğu gibi üzerinin pembeleşmesini
beklemeyin çünkü beyaz kalması gerekiyor). Servis tabağına dizdikten sonra pudra şekeri serperek servis yapın.