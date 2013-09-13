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Tırtıl Kurabiye

Tırtıl Kurabiye
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram yumuşatılmış margarin

1 kahve fincanı sıvı yağ

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı pudra şekeri

1 çay kaşığı karbonat

Üzerine:

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi karıştırıp hamur kıvamına getirin. Huni şeklindeki tırtıllı kalıptan çıkarıp, minik tırtıllar yapın.
180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin (ancak diğer kurabiyelerde olduğu gibi üzerinin pembeleşmesini
beklemeyin çünkü beyaz kalması gerekiyor). Servis tabağına dizdikten sonra pudra şekeri serperek servis yapın.
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