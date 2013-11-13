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Türk Kahveli Kurabiye

Türk Kahveli Kurabiye
  • 50 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 tatlı kaşığı Türk kahvesi

4 adet yumurtanın akı

4 su bardağı un

100 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 kahve fincanı fındık yağı

1 su bardağı dövülmüş kaju

3 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilya

2 paket kabartma tozu



Üzeri için:

Yarım su bardağı kaju

YAPILIŞI

Yumurtanın aklarını derin bir kapta kar haline gelene kadar iyice çırpın. Unu yoğurma kabına eleyin ve ortasını havuz şeklinde açın. Yumurta akı, tereyağı, Türk kahvesi, fındık yağı, toz şeker, kaju, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip, yoğurun. Hamuru 15 dakika dinlendirin ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, dilediğiniz şekli verin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin ve üzerine kaju yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.

PÜF NOKTASI

Üzerine koyacağınız kajuları yumurta akına batırın. Kurabiyeleri cam kavanozda uzun süre muhafaza edebilirsiniz.
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