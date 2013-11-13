Türk Kahveli Kurabiye

Yumurtanın aklarını derin bir kapta kar haline gelene kadar iyice çırpın. Unu yoğurma kabına eleyin ve ortasını havuz şeklinde açın. Yumurta akı, tereyağı, Türk kahvesi, fındık yağı, toz şeker, kaju, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip, yoğurun. Hamuru 15 dakika dinlendirin ve ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp, dilediğiniz şekli verin. Yağlanmış fırın tepsisine dizin ve üzerine kaju yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri hafif kızarana kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis yapın.