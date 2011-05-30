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Tuzlu Bisküvi

Tuzlu Bisküvi
  • 30 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı sıvı yağ

Yarım kg un

Bir buçuk tatlı kaşığı tuz

150 gram krema

2 adet yumurta

2 adet orta boy haşlanmış patates

İçlerine:

100'er gram zeytin, kaşar

peyniri ve beyaz peynir

Üzerine:

Yumurta sarısı

YAPILIŞI

Patatesleri rendeleyin. Üzerine bütün malzemeyi ekleyip yoğurun. Sonra merdaneyle yarım cm kalınlığında açıp, kare şeklinde küçük keserek, ortalarına zeytin, kaşar ve beyaz peynir koyun. Küçük hamur parçalarını, karşılıklı köşelerini birleştirerek, katlayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzerleri kızarana dek pişirip servis yapın.
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