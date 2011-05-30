Tuzlu Bisküvi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı sıvı yağ
Yarım kg un
Bir buçuk tatlı kaşığı tuz
150 gram krema
2 adet yumurta
2 adet orta boy haşlanmış patates
İçlerine:
100'er gram zeytin, kaşar
peyniri ve beyaz peynir
Üzerine:
Yumurta sarısı
YAPILIŞI
Patatesleri rendeleyin. Üzerine bütün malzemeyi ekleyip yoğurun. Sonra merdaneyle yarım cm kalınlığında açıp, kare şeklinde küçük keserek, ortalarına zeytin, kaşar ve beyaz peynir koyun. Küçük hamur parçalarını, karşılıklı köşelerini birleştirerek, katlayın. Üzerlerine yumurta sarısı sürün. Yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, üzerleri kızarana dek pişirip servis yapın.