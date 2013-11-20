Tuzlu Çay Kurabiyesi

Sofra Tarifi

Hamuru için: 1 su bardağı sıvı yağ Yarım su bardağı sıcak su 1 çay kaşığı sirke 1 çay kaşığı tuz Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri Aldığı kadar un Üzeri için: 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri Pul biber

YAPILIŞI

Hamur için yoğurma kabına sıvı yağ, sıcak su, sirke, tuz ve rendelenmiş kaşar peynirini koyun. Kulak memesinden biraz daha sert bir hamur elde edene kadar un ilave edip, tüm malzemeyi yoğurun. Hamuru merdane yardımıyla yarım cm kalınlığında açın ve dilediğiniz biçimde şekiller çıkarın. Kurabiyeleri yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri ile pul biber serpin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında üstleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.