Tuzlu Bisküvi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet yumurtanın sarısı
1 su bardağı rendelenmiş
kaşar peyniri
150 gram margarin
Bir buçuk su bardağı un
Üzeri için: 2 çorba kaşığı
rendelenmiş kaşar peyniri
2 çorba kaşığı susam
YAPILIŞI
Yumurta sarısı, oda sıcaklığındaki margarin ve rendelenmiş kaşar peynirini bir kapta karıştırın. Unu ekleyip hamur toparlanana kadar yoğurun. Unlanmış düz bir zeminde hamuru merdaneyle açın. Kalıplarla şekil çıkartın. Yağlanmış fırın tepsisine bisküvileri dizin. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.