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Tuzlu Bisküvi

Tuzlu Bisküvi
  • 35 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Partisi, Piknik, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet yumurtanın sarısı

1 su bardağı rendelenmiş

kaşar peyniri

150 gram margarin

Bir buçuk su bardağı un

Üzeri için: 2 çorba kaşığı

rendelenmiş kaşar peyniri

2 çorba kaşığı susam

YAPILIŞI

Yumurta sarısı, oda sıcaklığındaki margarin ve rendelenmiş kaşar peynirini bir kapta karıştırın. Unu ekleyip hamur toparlanana kadar yoğurun. Unlanmış düz bir zeminde hamuru merdaneyle açın. Kalıplarla şekil çıkartın. Yağlanmış fırın tepsisine bisküvileri dizin. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.
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