Tuzlu Bisküvi

Sofra Tarifi

1 adet yumurtanın sarısı 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri 150 gram margarin Bir buçuk su bardağı un Üzeri için: 2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri 2 çorba kaşığı susam

YAPILIŞI

Yumurta sarısı, oda sıcaklığındaki margarin ve rendelenmiş kaşar peynirini bir kapta karıştırın. Unu ekleyip hamur toparlanana kadar yoğurun. Unlanmış düz bir zeminde hamuru merdaneyle açın. Kalıplarla şekil çıkartın. Yağlanmış fırın tepsisine bisküvileri dizin. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.