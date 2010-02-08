Tuzlu Çubuk

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Milföy hamurunu yumuşaması için oda sıcaklığında 5-10 dakika bekletin. 1 adet milföy hamurunu unlanmış tezgahta merdane ile açarak inceltin. Üzerlerine kekik, pul biber ve nane serpin. Hamuru, uçları ortada birleşecek şekilde ikiye katlayın. Daha sonra yeniden ikiye katlayın ve merdane ile açın. İnce şeritler halinde kesin. Uçlarından tutarak spiral şeklinde kıvırın. Kalan milföyleri de aynı şekilde hazırlayın. Çubukları susama bulayıp yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirip servis yapın.