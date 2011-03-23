Tuzlu Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir kasede yoğurt, yumurta sarısı, margarin ve zeytinyağını karıştırın. Mahlep, sirke, toz şeker, susam, çörek otu ve tuzu ilave edip bütün malzemeyi iyice karıştırın. Un ve kabartma tozunu ekleyip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örterek 1 saat dinlendirin. Daha sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp istediğiniz şekli verin ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta akı sürüp haşhaş tohumu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.