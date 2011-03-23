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Tuzlu Kurabiye

Tuzlu Kurabiye
  • 30 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı un

1 çay bardağı yoğurt

2 adet yumurtanın sarısı

100 gram oda sıcaklığında

bekletilmiş margarin

1 çay bardağı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı mahlep

2 çorba kaşığı sirke

Bir buçuk çorba kaşığı toz şeker

1 çorba kaşığı susam

1 çorba kaşığı çörek otu

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu



Üzeri için:

2 adet yumurtanın akı

1 çorba kaşığı haşhaş tohumu

YAPILIŞI

Derin bir kasede yoğurt, yumurta sarısı, margarin ve zeytinyağını karıştırın. Mahlep, sirke, toz şeker, susam, çörek otu ve tuzu ilave edip bütün malzemeyi iyice karıştırın. Un ve kabartma tozunu ekleyip yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örterek 1 saat dinlendirin. Daha sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp istediğiniz şekli verin ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta akı sürüp haşhaş tohumu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafif pembeleşene kadar pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.
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