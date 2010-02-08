Tuzlu Muffin

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Sıvı yağ ve toz şekeri bir kaba alıp çırpın. Üzerine yumurtayı ilave edin. Sütü ekleyin. Kabartma tozunu una ilave edip azar azar karışıma yedirin. Tuz, zeytin ve peyniri ilave edip karıştırın. Minik muffin kalıplarına taşmayacak şekilde koyun. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında arada kürdanla kontrol ederek (kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Kalıplardan çıkararak servis yapın.