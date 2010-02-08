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Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Tuzlu Muffin

Tuzlu Muffin

Tuzlu Muffin
  • 12 Kişilik
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Dört buçuk su bardağı un

5 çorba kaşığı toz şeker

2 paket kabartma tozu

2 adet yumurta

3/4 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı süt

1 su bardağı kıyılmış zeytin

Tuz

200 gram ezilmiş beyaz peynir

YAPILIŞI

Sıvı yağ ve toz şekeri bir kaba alıp çırpın. Üzerine yumurtayı ilave edin. Sütü ekleyin. Kabartma tozunu una ilave edip azar azar karışıma yedirin. Tuz, zeytin ve peyniri ilave edip karıştırın. Minik muffin kalıplarına taşmayacak şekilde koyun. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında arada kürdanla kontrol ederek (kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Kalıplardan çıkararak servis yapın.
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