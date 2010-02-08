Tuzlu Muffin

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Dört buçuk su bardağı un
5 çorba kaşığı toz şeker
2 paket kabartma tozu
2 adet yumurta
3/4 su bardağı sıvı yağ
2 su bardağı süt
1 su bardağı kıyılmış zeytin
Tuz
200 gram ezilmiş beyaz peynir
YAPILIŞI
Sıvı yağ ve toz şekeri bir kaba alıp çırpın. Üzerine yumurtayı ilave edin. Sütü ekleyin. Kabartma tozunu una ilave edip azar azar karışıma yedirin. Tuz, zeytin ve peyniri ilave edip karıştırın. Minik muffin kalıplarına taşmayacak şekilde koyun. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında arada kürdanla kontrol ederek (kürdan temiz çıkıyorsa pişmiş demektir) pişirin. Kalıplardan çıkararak servis yapın.