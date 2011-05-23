Uçan Kurabiye

Sofra Tarifi

3 adet yumurta 1 paket (250 gram) margarin 2 kutu mısır nişastası (1 kutu 200 gram) 1 paket pudra şekeri 12 çorba kaşığı un Servis için: 8-10 çorba kaşığı vişne reçeli

YAPILIŞI

Hamur yoğuracağınız kaba yumurtaları kırın. Mikserle iyice çırpın. Küçük parçalar halinde kestiğiniz margarini ekleyin. Birkaç dakika mikserleyin. Mısır nişastasını ve pudra şekerini ilave edin. Mikserle karıştırmaya devam edin. Unu eleyerek ekleyin. Malzemeler özleşene dek yoğurun. Hamurdan ceviz iriliğinde parçalar koparın. Elinizde yuvarlayıp, dilediğiniz şekli verin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, beyaz kalacak biçimde pişirin. Yanında vişne reçeli ile birlikte servis yapın.