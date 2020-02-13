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Unsuz incirli çikolatalı kurabiye tarifi

Canınız tatlı bir şeyler istiyor ve siz diyette misiniz? O zaman bu tarifi kesinlikle denemelisiniz! Unsuz incirli çikolatalı kurabiye tarifi...
Unsuz incirli çikolatalı kurabiye tarifi
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

12 adet kuru incir



2 adet yumurtanın akı



1 çay bardağı tozşeker



Bir buçuk su bardağı çekilmiş ceviz



Üzeri için:



3 paket (80'er gramlık) sütlü çikolata


YAPILIŞI

İncirleri irice doğrayıp bir kaba alın. Üzerine kalan malzemeyi ilave edip yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak şekil verin. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 165 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Soğuması için kenara alın. Üzeri için çikolatayı benmari usulü eritin. mSoğuyan kurabiyeleri iki çatal yardımıyla çikolataya batırıp, pişirme kağıdı üzerine çıkarın. Donduktan sonra servis yapın.

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