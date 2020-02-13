Unsuz incirli çikolatalı kurabiye tarifi

12 adet kuru incir
2 adet yumurtanın akı
1 çay bardağı tozşeker
Bir buçuk su bardağı çekilmiş ceviz
Üzeri için:
3 paket (80'er gramlık) sütlü çikolata
İncirleri irice doğrayıp bir kaba alın. Üzerine kalan malzemeyi ilave edip yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak şekil verin. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 165 derece fırında 15-20 dakika pişirin. Soğuması için kenara alın. Üzeri için çikolatayı benmari usulü eritin. mSoğuyan kurabiyeleri iki çatal yardımıyla çikolataya batırıp, pişirme kağıdı üzerine çıkarın. Donduktan sonra servis yapın.