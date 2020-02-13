Sofra Bisküviler ve Kurabiyeler Unsuz incirli çikolatalı kurabiye tarifi

Unsuz incirli çikolatalı kurabiye tarifi

Canınız tatlı bir şeyler istiyor ve siz diyette misiniz? O zaman bu tarifi kesinlikle denemelisiniz! Unsuz incirli çikolatalı kurabiye tarifi...

8 Kişilik

Zorluk Derecesi: Kolay

Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama

Ev Yapımı