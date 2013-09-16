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Üzümlü Çay Kurabiyesi

Üzümlü Çay Kurabiyesi
  • 40 Adet
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram oda sıcaklığında margarin

1 su bardağından 1 parmak fazla pudra şekeri

2 adet yumurta

150 gram kuru üzüm

1 çay kaşığı vanilya

Yarım paket kabartma tozu

3 su bardağı un



Üzerine:

1 adet yumurta sarısı

1 çorba kaşığı kavrulmuş susam

YAPILIŞI

Margarin, pudra şekeri, yumurta, kuru üzüm, vanilya, kabartma tozu ve unu derin bir kaba alın. Tüm malzemeyi yoğurun ve mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Her bir parçayı iki elinizle ovarak inceltin ve "n" şekli verip, saç örgüsü şeklinde örün. Yağlanmış fırın tepsisine dizin ve üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.
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