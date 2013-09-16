Üzümlü Çay Kurabiyesi

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram oda sıcaklığında margarin
1 su bardağından 1 parmak fazla pudra şekeri
2 adet yumurta
150 gram kuru üzüm
1 çay kaşığı vanilya
Yarım paket kabartma tozu
3 su bardağı un
Üzerine:
1 adet yumurta sarısı
1 çorba kaşığı kavrulmuş susam
YAPILIŞI
Margarin, pudra şekeri, yumurta, kuru üzüm, vanilya, kabartma tozu ve unu derin bir kaba alın. Tüm malzemeyi yoğurun ve mandalina büyüklüğünde parçalar koparın. Her bir parçayı iki elinizle ovarak inceltin ve "n" şekli verip, saç örgüsü şeklinde örün. Yağlanmış fırın tepsisine dizin ve üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.