Üzümlü Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Margarin, kakao, yumurta, toz şeker ve kabartma tozunu bir kaba alıp iyice yoğurun. Üzümü ilave ederek karıştırın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın ve yağlanmış fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında arada kontrol ederek pişirin. Şerbet için toz şeker ve suyu, toz şeker eriyene kadar karıştırın. Sıcak kurabiyeleri soğuk şerbetin içine atıp, 8-10 dakika bekletin. Şerbetten çıkardığınız kurabiyelerin üzerine hindistan cevizi serpip, servis yapın.