DETAYLI ARA
Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Vertika

Vertika

Vertika
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

125 gram tereyağı

2 su bardağı un

Yarım su bardağı su

1 adet yumurta, tuz



Üzerine:

Beyaz peynir

1 çay kaşığı çörek otu

1 çay kaşığı vişne reçeli

YAPILIŞI

1 tereyağını büyük bir tavaya alıp eritin. Üzerine sürekli karıştırarak azar azar un ekleyin. Pişirme esnasında un, önce topak topak bir görünüm alacak, ancak karıştırdıkça kum gibi bir hale dönüşecek. Bu aşamaya gelince ılık suyu yavaşça üzerine ilave edin ve sert bir hamur elde edin. 15 dakika kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

2 Ocaktan alıp, ılınınca yumurtayı ve bir tutam tuzu ilave edip yoğurun. Hamuru 20 eşit parçaya ayırın. Avucunuzda yuvarlayarak hafif yassı bir hale getirin ve yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Tam ortalarına başparmağınızla bastırıp bir çukur oluşturun. Pişerken yumuşak olmalarını sağlamak için ısıya dayanıklı küçük bir kabın içine su koyarak fırının bir köşesine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Fırından alıp soğutun. Beyaz peyniri ezip çörek otu ile karıştırın. Vertikaların ortalarına ezilmiş beyaz peynir ve vişne reçeli koyarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Vertikayı tarifte belirtilen süre olan 25-30 dakikadan daha uzun fırında tutmayın, aksi takdirde kuruyup sertleşebilir. Vertikalara arzunuza göre peynir, reçel, marmelat çeşitleri ya da kavrulmuş kıyma koyabilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Fıstık Ezmeli Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Kuru İncirli Üzümlü Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Çikolata Kremalı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Yulaflı Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Çilekli Lorlu Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Elmalı Rulo Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN