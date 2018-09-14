Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
KURABİYE HAMURU İÇİN:
1 adet yumurta
1/2 su bardağı pudra şekeri
1/2 su bardağı sıvı yağ
120 gram oda sıcaklığında tereyağı
3.5 su bardağı un
3 çorba kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
VİŞNE SOSU İÇİN:
1 su bardağı çekirdekleri çıkartılmış vişne
1 tatlı kaşığı nişasta
2 çorba kaşığı toz şeker
1/2 su bardağı su
ŞERBET İÇİN: 3/4 su bardağı toz şeker 1+1/4 su bardağı su
YAPILIŞI
Şerbet malzemelerini bir tencereye alıp 5 dakika kaynatın ve soğutun. Vişne dolgusu için tüm malzemeyi küçük bir tencereye alın ve kısık ateşte kıvam alana dek arada bir karıştırarak pişirin. Kurabiye hamuru için tüm malzemeyi geniş bir kaba alın. Yumuşak bir hamur elde edene dek yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda açın. Arasına 1 adet vişne ve biraz sos yerleştirip kapatın. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcak kurabiyeleri tek tek soğuk şerbete batırıp çıkarın. Vişne sosuyla servis yapın.