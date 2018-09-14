Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Şerbet malzemelerini bir tencereye alıp 5 dakika kaynatın ve soğutun. Vişne dolgusu için tüm malzemeyi küçük bir tencereye alın ve kısık ateşte kıvam alana dek arada bir karıştırarak pişirin. Kurabiye hamuru için tüm malzemeyi geniş bir kaba alın. Yumuşak bir hamur elde edene dek yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda açın. Arasına 1 adet vişne ve biraz sos yerleştirip kapatın. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcak kurabiyeleri tek tek soğuk şerbete batırıp çıkarın. Vişne sosuyla servis yapın.