DETAYLI ARA
Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye

Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye

Vişne Dolgulu Brownie Kurabiye
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

KURABİYE HAMURU İÇİN:

1 adet yumurta

1/2 su bardağı pudra şekeri

1/2 su bardağı sıvı yağ

120 gram oda sıcaklığında tereyağı

3.5 su bardağı un

3 çorba kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya



VİŞNE SOSU İÇİN:

1 su bardağı çekirdekleri çıkartılmış vişne

1 tatlı kaşığı nişasta

2 çorba kaşığı toz şeker

1/2 su bardağı su



ŞERBET İÇİN: 3/4 su bardağı toz şeker 1+1/4 su bardağı su

YAPILIŞI

Şerbet malzemelerini bir tencereye alıp 5 dakika kaynatın ve soğutun. Vişne dolgusu için tüm malzemeyi küçük bir tencereye alın ve kısık ateşte kıvam alana dek arada bir karıştırarak pişirin. Kurabiye hamuru için tüm malzemeyi geniş bir kaba alın. Yumuşak bir hamur elde edene dek yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda açın. Arasına 1 adet vişne ve biraz sos yerleştirip kapatın. Pişirme kağıdı serilmiş bir fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Sıcak kurabiyeleri tek tek soğuk şerbete batırıp çıkarın. Vişne sosuyla servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye
Fındıklı Karabuğdaylı Kurabiye
Sarı Mercimek Unlu Barlar
Sarı Mercimek Unlu Barlar
Üzümlü Cevizli Kurabiye
Üzümlü Cevizli Kurabiye
Çilekli Pavlova
Çilekli Pavlova
Hurmalı Cevizli Kurabiye
Hurmalı Cevizli Kurabiye
Elma Çanağında Ayva
Elma Çanağında Ayva
Ayvalı Pofuduklar
Ayvalı Pofuduklar
Babaannemin Karanfilli Un Kurabiyesi
Babaannemin Karanfilli Un Kurabiyesi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN