Yerfıstıklı Bisküvi

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yerfıstıklarını yapışmaz yüzeyli bir tavada kavurup irice dövün ve kenara alın. Yumurta aklarını köpük köpük oluncaya kadar çırpıp pudra şekerini azar azar yedirin. Karışım koyulaşınca yerfıstıklarını ilave edin. Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Bir kaşık yardımı ile hazırladığınız karışımdan parçalar alarak tepsiye aralıklı olarak dökün. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20- 25 dakika pişirin. Servis tabağına alıp üzerlerine bir tatlı kaşığı ahududu reçeli dökün. Yerfıstığı ile süsleyerek servis yapın.