Yıldızlı Tartöletler

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram un
125 gram küp kesilmiş soğuk tereyağı
1 adet yumurta
Üzerine: Marmelat, pudra şekeri
YAPILIŞI
Tüm malzemeyi karıştırıp hamur haline getirin. Buzdolabında 1 saat dinlendirdikten sonra merdane ile açın.
Hamuru tartölet kalıplarınızın büyüklüğüne göre kesin. Artan hamurdan kalıplarla yıldız şekilleri çıkarın.
Kesilen hamurları tartölet kalıplarına yerleştirerek, yıldız şekillerle birlikte önceden ısıtılmış 170 derece fırında
pişirin. Soğuduktan sonra tartöletlerin içine marmelat koyun. Üzerine yıldızları yerleştirin. Pudra şekeri ile
süsleyerek servis yapın.