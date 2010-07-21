Yıldızlı Tartöletler

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi karıştırıp hamur haline getirin. Buzdolabında 1 saat dinlendirdikten sonra merdane ile açın.

Hamuru tartölet kalıplarınızın büyüklüğüne göre kesin. Artan hamurdan kalıplarla yıldız şekilleri çıkarın.

Kesilen hamurları tartölet kalıplarına yerleştirerek, yıldız şekillerle birlikte önceden ısıtılmış 170 derece fırında

pişirin. Soğuduktan sonra tartöletlerin içine marmelat koyun. Üzerine yıldızları yerleştirin. Pudra şekeri ile

süsleyerek servis yapın.