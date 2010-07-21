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Sofra / Bisküviler ve Kurabiyeler / Yıldızlı Tartöletler

Yıldızlı Tartöletler

Yıldızlı Tartöletler
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram un

125 gram küp kesilmiş soğuk tereyağı

1 adet yumurta

Üzerine: Marmelat, pudra şekeri

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi karıştırıp hamur haline getirin. Buzdolabında 1 saat dinlendirdikten sonra merdane ile açın.
Hamuru tartölet kalıplarınızın büyüklüğüne göre kesin. Artan hamurdan kalıplarla yıldız şekilleri çıkarın.
Kesilen hamurları tartölet kalıplarına yerleştirerek, yıldız şekillerle birlikte önceden ısıtılmış 170 derece fırında
pişirin. Soğuduktan sonra tartöletlerin içine marmelat koyun. Üzerine yıldızları yerleştirin. Pudra şekeri ile
süsleyerek servis yapın.
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